Almanya corona virüste kapasiteyi ikiye katlıyor

Almanya hükümeti tüm şüpheli vakaları ve hastalarla temas halinde olan herkesi test etmek istiyor. Güney Kore’nin salgını yavaşlatma başarısını tekrarlamak isteyen Alman yetkililer, telefon izleme uygulaması da dahil olmak üzere Güney Kore’nin bir örnek olabileceğini söyledi.



Almanya’da şu an 57 bin 298 doğrulanmış vaka mecvut ve 455 kişi hayatını kaybetti. Almanya, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak haftada beş yüz bine kadar corona virüs testi yapıyor. Yetkililerin açıkladıkları son plana göre bu kapasite iki katına çıkarılarak günde iki yüz bin test yapılması bekleniyor.



Mevcut test kriterleri, Covid-19 semptomları olan veya bilinen bir vaka ile temas eden kişileri taramaya yönelikti. Daily Mail’de yer alan habere göre Almanya’nın önerdiği planlar, Güney Kore’nin salgını kontrol etmesine yardımcı olan ‘izleme, test etme ve tedavi etme” stratejisini yansıtıyor.



Potansiyel vakalar için kitle taraması yapmak ve hastaları izleyebilmek için planlara teknolojinin yoğun kullanımı dahil edildi.



Almanya ve Güney Kore birbirinden çok farklı iki ülke olmasına rağmen, Alman Robert Koch Enstitüsü başkanı Lothar Wieler, Asya ulusunun virüs stratejisinin örnek alınabileceğini söyledi. Wieler, bir Alman gazetesine verdiği demeçte ‘cep telefonu verilerini izlemek önemli bir nokta” dedi.



Güney Kore, salgını kontrol altına almaya çalışırken GPS verilerine ek olarak toplu taşıma ve kredi kartı kayıtlarını da kullandı. Yetkililer başlangıçta web geliştiricilerden, hastaların hareketlerini izleyen haritalar oluşturmalarını istedi.

VİDEO: CORONA VİRÜS TESTİ YAPILIRKEN NASIL ÖRNEK ALINIYOR?