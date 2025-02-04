Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini X gönderisinde duyurdu.

Altun gönderide, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.



Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.

