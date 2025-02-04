Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini X gönderisinde duyurdu.
Altun gönderide, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.
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