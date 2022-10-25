Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna'da

lmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana ilk kez Kiev'e gitti.

Steinmier burada yaptığı açıklamada, buraya Ukraynalılara desteğini göstermek amacıyla geldiğini belirterek, "Ukraynalılara mesajım; ülkeye ekonomik, politik ve askeri yardımımızı sürdüreceğiz. Hava saldırılarının sürdüğü bir dönemde Ukraynalılarla olan dayanışmamızı sergilemek için Kiev'e geldim" ifadelerini kullandı.

STEİNMEİER VE ZELENSKİ BİR ARAYA GELECEK



Steinmeier, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün bir araya gelecek.

Zelenski ve Steinmeier'ın, Alman belediyelerine Ukrayna'daki belediyeler ile kısa sürede yeni ortaklıklar kurarak oradaki insanlara kış boyunca yardım etmeleri çağrısında bulunması bekleniyor.



Almanya Cumhurbaşkanı nisanda Polonya ve üç Baltık ülkesinin Cumhurbaşkanları ile Kiev'e gelmek istemiş, ancak Ukrayna bu isteği geri çevirmişti.



Bu durum, Almanya-Ukrayna ilişkilerinde geçici bir duraksamaya yol açmış, ancak daha sonra yapılan görüşmelerle sorunlar giderilmişti.