Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Solingen'de 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yakınlarını kaybeden Genç ailesi ile geçen Cuma Berlin'de Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in daveti üzerine gerçekleşen buluşmaya 29 Mayıs 1993 tarihindeki saldırıda iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, eşi Durmuş Genç ve torunu Özlem Genç katıldı.



Cumhurbaşkanı Steinmeier Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç saldırı unutulmamalı" dedi.

Steinmeier, "Bu saldırı, bütün kurumlarımız ve toplumumuzun kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı koruma sorumluluğunu açık ve net biçimde gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç'e, saldırı düzenlendiğinden bu yana Solingen'de barışçıl birlikte yaşam için çabalarından ötürü teşekkür etti.

Steinmeier, "Kendisinin yaşadıklarından sonra bu hiç de doğal biçimde kendisinden beklenilecek bir durum değildi. Mevlüde Genç ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı verdiği mücadele ile hepimize örnek olmalı" dedi.



29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört saldırgan Solingen'de Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. 1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.



Solingen'de yaşamını yitirenlerin anısına 29 Mayıs tarihinde Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanlık Dairesi'nde bir tören düzenlenecek.

Bu törene Başbakan Merkel'in yanı sıra Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç'in de katılması bekleniyor.

Solingen'de akşam saatlerinde kurbanların anısına bir anma töreni daha düzenlenecek.

