Almanya Cumhurbaşkanı zorunlu askerlik istedi

Almanya'da uzun yıllar sonra yeniden başlayan zorunlu askerlik tartışmaları yeniden alevlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu'nun (Bundeswehr) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var." dedi, zorunlu askerlik çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yeni askerlik yasası hazırlıklarına değinerek, “Bu yönde kısa süre içinde yeni bir askerlik hizmeti yasası ile doğru adımların atılacağına inanıyorum.” diye konuştu.

"RUSYA NATO'YU SINIYOR"

Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine de bir saldırı olduğunu vurgulayan Âlmanya Cumhurbaşkanı, "Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, şöyle devam etti: "Biz Almanlar bu yeni meydan okumayı kabul etmeli ve askeri gücümüzü hızla geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Savaş açmak için değil, savaş açmaktan kaçınmak için.

Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır."

Savunma Bakanı Pistorius da törende yaptığı konuşmada, caydırıcılığın önemine vurgu yaparak, “Savunma ve caydırıcılık gücümüzü kararlı ve tereddütsüz şekilde güçlendirmeliyiz. Savunmaya hazır bir ordunun anlamı budur. ” diye konuştu.

2011'DE ZORUNLU ASKERLİK ASKIYA ALINDI

12 Kasım 1955 Federal Ordu'nun kuruluş tarihi olarak kabul edilen Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik dönemin hükümeti tarafından askıya alınmıştı. Ancak önlenmesi gereken bir savunma durumu ortaya çıkması durumunda Anayasa'ya göre 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmeti derhal yeniden yürürlüğe girebilecek. Ülkede asker sayısı 2035 yılına kadar 260 bine, yedek kuvvet sayısını ise 200 bine çıkarılması hedefleniyor.