Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Gazze'de insani ara hayati önemde

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze’de çatışmalarda insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Baerbock, "Gazze’deki insanların daha iyi korunması, onlara gıda ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için her şeyin yapılması gerektiğini" ifade etti.



Bu konuda baskı yapmaya devam edecekleri belirten Alman bakan, aynı zamanda şiddetin bölgede yayılmasını önlemek istediklerini, özellikle Batı Şeria’da gerilimin giderek arttığının görüldüğünü vurguladı.



Baerbock, "Bu nedenle özellikle aşırılık yanlısı yerleşimcilerin tutumunun yorumsuz bırakılamayacağını çoğu kez dile getirdim" diye konuştu.



Bu konuda da yaptırım önlemleri üzerinde çalışmanın önemine dikkat çeken Baerbock, bunun açık bir yasa ihlali olduğunu ve AB’nin buna kayıtsız kalınmasına izin vermeyeceğinin, aşırılık yanlısı yerleşimcilere net şekilde ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.



