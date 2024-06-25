Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Orta Doğu'da topyekun savaş riski her geçen gün artıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'da topyekun savaş riskinin her geçen gün arttığı uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Orta Doğu'da topyekun savaş riski her geçen gün artıyor

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baerbock, İsrail'in bir "dostu" olarak Gazze Şeridi'ndeki savaşta "kendini kaybedebileceği" ve oradaki sivillerin durumuna yönelik artan uluslararası öfkenin İsrail'in güvenliğine zarar vereceği uyarısında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasındaki gerilime değinen Baerbock, "Kuzey sınırındaki şiddet olaylarının artmasından son derece endişeliyiz. Yarın tam da bu nedenle Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştireceğim. Ortaklarımızla birlikte daha fazla acının yaşanmasını önleyebilecek çözümler bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstenmeyen bir tırmanma ve topyekun savaş riski her geçen gün artıyor.” dedi.

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