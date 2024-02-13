Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Refah saldırısından endişeliyim

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ziyareti öncesinde Filistin Ulusal Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı bombardımanı değerlendiren Baerbock, "İsrail'in Refah'a geniş kapsamlı askeri saldırı ilanından son derece endişeliyim" dedi.

Alman bakan, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğunu" ancak bunun "sürgün etme" anlamına gelemeyeceğini ifade etti.

İsrailli yetkililerle yarın yapacağı görüşmelerde Gazze'ye insani yardım gönderilmesini de masaya yatıracağını belirtti.

Baerbock ayrıca İsrail yerleşim inşaatlarının yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözüm için büyük bir gerileme yarattığını kaydetti.