Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Refah saldırısından endişeliyim

Filistin Ulusal Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından endişeli olduğunu söyledi. Baerbock, yasa dışı İsrail yerleşimlerini de eleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Refah saldırısından endişeliyim

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ziyareti öncesinde Filistin Ulusal Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Berlin'de  basın toplantısı düzenledi.

 İsrail'in 'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı bombardımanı değerlendiren Baerbock, "İsrail'in Refah'a geniş kapsamlı askeri saldırı ilanından son derece endişeliyim" dedi. 

Alman bakan, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğunu" ancak bunun "sürgün etme" anlamına gelemeyeceğini ifade etti.

İsrailli yetkililerle yarın yapacağı görüşmelerde Gazze'ye insani yardım  gönderilmesini de masaya yatıracağını belirtti. 

Baerbock ayrıca İsrail yerleşim inşaatlarının yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözüm için büyük bir gerileme yarattığını kaydetti. 

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