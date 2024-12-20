Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ankara'da Bakan Fidan ile görüştü

Suriye'de yeni dönemin ardından Türkiye'ye yönelik ziyaretlere bir yenisi daha eklendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.



İki bakanın gündeminde Suriye vardı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, konuk bakana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi.



Geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.



Bakan Fidan, Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.



Fidan, Suriye’nin yeniden inşası için uluslararası toplumun da gerekli desteği sağlaması gerektiğini ifade etti.

"PKK/YPG'NİN SİLAH BIRAKARAK KENDİNİ LAĞVETMESİ ŞART"

Bakan Fidan, YPG/PKK'nın Suriye'deki kürtleri temsil ettiği algısının yanlış olduğunu da vurguladı.

PKK/YPG'nin silah bırakarak kendisini lağvetmesinin şart olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edileceğini söyledi.



Tüm müttefik ülkelerin Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.



Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemdeydi.



Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini söyledi.





Görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci de ele alındı.



