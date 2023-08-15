Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un uçağında arıza: Pasifik ziyaretini iptal etti

Baerbock, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, her şeyin denendiğini aktararak, "Maalesef Hint-Pasifik seyahatime arızalı uçak olmadan devam edilmesi lojistik olarak imkansız. Bu can sıkıcı olmaktan öte bir şey." ifadesini kullandı.



Hint-Pasifik bölgesinde sadece dostlarının ve ortaklarının bulunmadığını, bu bölgenin 21. yüzyılın dünya düzenini önemli şekilde şekillendireceğini vurgulayan Baerbock, bundan dolayı diyalogda bulunmanın önemli olduğunu kaydetti.



ABU DABİ'DEN TARİFELİ UÇAKLA BERLİN'E DÖNECEK

Spiegel dergisinin haberine göre, ziyaretin iptal edilmesinin ardından Baerbock, Abu Dabi'den tarifeli uçakla Berlin'e dönecek.

