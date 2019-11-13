Almanya Dışişleri Bakanı'ndan iade edilecek DAEŞ'lilere ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DAEŞ'liler ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanya'nın DAEŞ'liler kabul edeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, kaç DAEŞ'linin Almanya'ya iade edileceği yönündeki sorusuna Maas, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ve bu hafta boyunca Türk yetkililerden bilgi aldıkları yanıtını verdi.

Maas, şöyle devam etti:

"Bizim için gerçekten Almanya vatandaşı olup olmadıklarını ve DAEŞ ile ilişkilerinin olup olmadığını görmek, eğer böyle bir ilişki varsa, bu nasıl bir ilişki ve belirli yasaların ihlal edilip edilmediğine bakmak çok önemli. Eğer suç işledilerse o zaman mahkeme önüne çıkıp sorumluluk üstlenmeliler. Tüm bu meselelerin açıklığa kavuşturulması için Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut. Böylece DAEŞ kapsamında suç işleyen kişiler mi söz konusu öğrenebilelim ve uygun bir şekilde sorumluluk üstlensinler."

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