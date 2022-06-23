Almanya doğal gaz krizinde 'alarm' düğmesine bastı

Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine üç aşamalı acil durum planında ikinci en yüksek seviye olan "alarm" aşamasına geçiyor.



Almanya'nın acil durum planında seviye yükseltme kararı almasıyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Moskova'yı Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı doğal gazı Almanya'ya karşı "bir silah olarak" kullanmakla suçladı.

Alman bakan, "Gaz tedarikinin azaltılması bize (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından yöneltilen bir ekonomik saldırıdır... Kendimizi buna karşı savunacağız. Ancak ülkemiz zorlu bir yoldan geçmek zorunda kalacak" dedi.

Habeck, söz konusu alarm seviyesinin "gaz tedariki durumunda ciddi bir kötüleşmeyi" yansıttığını ve hane halkının tasarruflu kullanımla "bir fark yaratabileceğini" söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck

"Şu an hissetmesek bile bir gaz krizinin içindeyiz" diyen Habeck, "Durum ciddi. Ve kış gelecek" ifadesini kullandı.



Acil durum planındaki "alarm" seviyesi, Almanya'nın şu an için durumu "idare edebilecek" bir konumda olduğunu gösteriyor. Üçüncü ve en yüksek aşama, "acil" seviye olarak adlandırılıyor.

RUSYA YÜZDE 60 KESİNTİYE GİTMİŞTİ

Rus enerji devi Gazprom geçen hafta Almanya'ya Kuzey Akım boru hattı üzerinden sağladığı doğal gazı teknik sorun gerekçesiyle yüzde 60 oranında azaltmıştı.



Birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya da doğal gaz ihtiyacını karşılama açısından büyük oranda Rus enerji kaynaklarına bağımlı durumda.



Ukrayna savaşı öncesi doğal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya'dan karşılayan Almanya, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için alternatif kaynaklara yönelerek bu oranı yüzde 35'e düşürmüştü.



Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı şu an yüzde 58. Alman hükümeti kışa kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.