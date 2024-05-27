Almanya: Dünya Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik kararı bağlayıcıdır

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail saldırılarının durmasını emreden kararını yorumlayan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Karar bağlayıcıdır ve saygı duyulmalıdır" dedi. Baerbock, uluslararası insancıl hukukun "İsrail'in savaşı yürütme biçimi için de geçerli olduğunu” söyledi.

Almanya: Dünya Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik kararı bağlayıcıdır

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin 'e yönelik tedbir kararlarını değerlendirdi.

Baerbock, bugün başlayacak (AB) bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Mahkemesi'nin İsrail'i Gazze şeridinin güney kesimine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmaya çağıran kararının bağlayıcı olduğunu ve bu karara saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Baerbock ayrıca Almanya'nın, Refah'taki Avrupa Birliği (AB) sınır geçiş misyonunun yeniden aktif hale getirilmesi fikrini desteklediğini ifade etti.

Alman bakan açıklamasının devamında, İsrail'in devam eden saldırılarının ardından yerlerinden edilen insanların zorunlu göçüne atıfta bulunarak, “Daha fazla insan çadırlarda barınmak zorunda kalırsa hiçbir İsrailli rehine serbest bırakılmayacak” dedi.

“Uluslararası insancıl hukuk herkes için geçerli olduğu gibi İsrail'in savaşı yürütme biçimi için de geçerlidir” diye ekledi.

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