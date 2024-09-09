Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak

Almanya'nın tüm kara sınırlarında düzensiz göçe karşı geçici sınır kontrolleri ilan edilecek. Bir Alman hükümet kaynağı, önlemlerin aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve aşırı İslamcı örgütler gibi dış tehditlerden korunmaya yönelik olacağını söyledi.

Almanya düzensiz göçe karşı harekete geçti: Tüm kara sınırlarında önlem alınacak
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser

'nın tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı geçici sınır kontrolleri ilan edilecek.

Bir hükümet kaynağı, konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuştu.

Kaynak, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bugün açıklayacağı kontrollerin düzensiz göçle mücadele etmeye ve ülkeyi sınır ötesi suç şebekeleri ve aşırı İslamcı örgütler gibi dış tehditlerden korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Almanya, iltica taleplerindeki keskin artış nedeniyle geçen yıl ilk kez Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre ile olan kara sınırlarında daha sıkı kontroller uygulamaya başlamıştı.

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