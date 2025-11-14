Almanya ekonomiyi canlandırmak için borçlanma rekoru kırıyor

Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) bütçe komisyonu, hükümetin geniş çaplı yatırım hamlesine hazırlandığı dönemde, 2026 yılı harcama planlarının öngörülenden daha yüksek borç içerdiğini gösteren revize edilmiş taslağı kabul etti.

Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon ortakları, dün ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan ve sanayi için elektrik fiyatlarının düşürülmesini de içeren ek tedbirler üzerinde anlaştı.

MERZ'İN ÖNCELİĞİ EKONOMİYİ CANLANDIRMAK

Şansölye Merz, yeni politikaları açıklarken, "Güçlü bir Almanya, ancak güçlü bir ekonomiyle ve güvenceli, iyi ücretli işlerle mümkündür" diye konuştu.

Merz, iki yıllık durgunluğun ardından Euro Bölgesi'nin lokomotifi olarak bilinen Alman ekonomisini yeniden canlandırmayı öncelik haline getirdi.

Bu amaçla altyapı ve savunmaya yönelik büyük harcamaların önünü açmak için ülkenin sıkı borçlanma kurallarını esnetti.

YENİ BÜTÇEDE NELER VAR?

Yeşiller Partisi bütçe sözcüsü Sebastian Schaefer, AFP ajansına yaptığı açıklamada, bütçe komisyonunun gelecek yıla ilişkin taslak harcama planlarını dün gece onayladığını söyledi.

Kabul edilen plana göre, toplam harcamanın 524,5 milyar euroya (yaklaşık 610 milyar dolar) çıkması öngörülüyor.

Yeni borçlanmanın ise 98 milyar euroya yaklaşması bekleniyor.

Revize edilen planların kasım ayında parlamentodan nihai onayı alması gerekiyor.

Temmuz sonunda kabul edilen bir önceki taslakta net borçlanma 89,9 milyar euro olarak hesaplanmıştı.

Yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 82 milyar euro olması hedefleniyor.

Yeni borçlanmanın özellikle uzun süredir yeterli kaynak sağlanamayan silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu hızlandırmak ve yeniden silahlanma sürecini desteklemek için kullanılması hedefleniyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Koalisyonun bu yaklaşımı, uzun yıllardır diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla düşük borç seviyeleriyle bilinen Almanya'da tepkileri beraberinde getirdi.

Bazı uzmanlar, ekonomik canlanmanın kısa vadeli borçlanmayla sağlanmasını sorgularken, ülkenin yapısal sorunlarıyla yüzleşilmediğini savunuyor.

Schaefer, Merz'in muhafazakâr CDU/CSU ittifakı ile SPD'nin oluşturduğu koalisyonu eleştirerek, "2026 bütçesi, CDU/CSU ile SPD'nin geleceğe dair bir planı olmadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Altyapının yenilenmesi ve iklim projeleri için oluşturulan özel fonun çarçur edildiğini kaydeden Schaefer, fonun bir bölümünün uzun vadeli yatırımlar yerine günlük harcamaları karşılamak için kullanıldığı yönündeki görüşlere dikkat çekti.

SANAYİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ ADIMLAR

Açıklanan elektrik fiyatı planına göre, kimya ve çelik üretimi gibi enerji yoğun sanayi kolları için maliyetler 2026'dan 2028'e kadar kilovatsaat başına beş euroya düşürülecek.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, söz konusu adımın devlete üç ila beş milyar euroya mal olacağını belirtti.

Bunun yanı sıra koalisyon, havacılık sektöründeki vergi artışını geri çekme kararı da aldı.

Bu kararın sektöre yaklaşık 350 milyon euroluk bir tasarruf sağlaması bekleniyor.