Almanya, emeklilik yaşını kademeli olarak artıracak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngören reform tasarısının bu yılın sonuna kadar parlamentodan geçmesini hedeflediğini açıkladı.

Bugün Federal Mecliste (Bundestag) düzenlenen soru-cevap oturumunda konuşan Merz, "İşler iyi giderse parlamento süreci sonbaharda ilerleyecek. Yıl sonuna kadar meclisten geçmesini umuyorum" dedi.

Hükümet tarafından atanan akademisyen ve milletvekillerinden oluşan uzman komisyonu, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte emeklilik sistemini istikrara kavuşturmak amacıyla İsveç modeli bir emeklilik fonu kurulmasını ve emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini önerdi.

Başbakan Friedrich Merz, salı günü yaptığı açıklamada, ideolojik olarak bölünmüş koalisyon hükümetini yılın ikinci yarısında emeklilik sistemini yenilemeye ikna etme sözü vermişti.

Komisyonun hazırladığı 33 maddelik reform önerisinin Berlin'de sunulmasının ardından gazetecilere konuşan Merz, İkinci Dünya Savaşı sonrası nüfus patlaması kuşağının emekliye ayrılmasıyla artan baskılara işaret ederek, "Hızlı hareket etmeliyiz, çünkü karşı karşıya olduğumuz sorunlar ertelenemez" ifadesini kullandı.

Süreçte geç kalındığını belirten Merz, "Aslında çok geç kaldık. Tüm bunları uzun yıllar önce yapmalıydık. Şimdi bunu çok hızlı bir şekilde harekete geçirmek ve bu reformu yılın ikinci yarısında hayata geçirmek için gereken kararları almak istiyorum" diye ekledi.

Merz'in tamamını hızla hayata geçirme sözü verdiği 33 öneri arasında, İsveç modeline dayalı sermaye fonlu zorunlu bir emeklilik tasarruf planı ve emeklilik yaşının ortalama yaşam süresine endekslenmesi yer alıyor.

Bu endekse göre emeklilik yaşı, 2032 yılından itibaren her on yılda bir yaklaşık altı ay artacak. Raporun özet metninde, "Emeklilik yaşı en erken 2092 yılından itibaren 70 olacak" ifadesi yer alıyor.

Söz konusu reform; vergi politikası, emeklilik ve uzun süreli bakım sigortasını kapsayan, Merz liderliğindeki muhafazakar ağırlıklı hükümetin önümüzdeki haftalarda üzerinde uzlaşmaya varacağını taahhüt ettiği, uzun süredir ertelenen acil önlemler arasında bulunuyor.

Hükümet bu adımlarla, aşırı sağcı muhalefet partisi Almanya için Alternatif'e (AfD) yönelik halk desteği artarken, kamuoyunda popülaritesi düşen ve zaman zaman anlaşmazlıklar yaşayan koalisyonun ülkeyi yönetme kabiliyetine sahip olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Merz'in muhafazakar bloku ile koalisyon ortağı olan merkez sol Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yöneticilerinden Bärbel Bas da komisyonun tavsiyelerinin hızla uygulanacağı sözünü verdi.

Aynı zamanda Çalışma Bakanı olarak dosyadan sorumlu olan Bas, önerilerin kapsamlı bir paket oluşturduğunu ve ideolojik tercihlere göre içinden sadece belirli maddelerin seçilerek uygulanamayacağını vurguladı.

Merz ile birlikte açıklama yapan Bas, "Burada açıkça belirtmek isterim: Bu paketi uygulamak istiyorum. Bunu yapmak için kesinlikle kendi saflarımızdaki meclis gruplarının desteğini almamız gerekecek. Bu önemli çünkü nihayetinde bunun Federal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADAKİ DEVLET DESTEKLİ İLK EMEKLİLİK SİSTEMİ

Almanya'nın emeklilik sistemi, dünyada devlet destekli ilk emeklilik sistemi olma özelliğini taşıyor.

Sistem, 1889 yılında dönemin Şansölyesi Otto von Bismarck tarafından, işçileri sendikalardan uzaklaştırarak sadakatlerini Alman İmparatorluğu'na yöneltmek ve yükselen sosyalist hareketi zayıflatmak amacıyla siyasi bir taktik olarak kurulmuştu.

İlk kurulduğunda 70 olarak belirlenen emeklilik yaşına o dönemde çok az işçi ulaşabiliyordu.

Sistemin kurulmasından yaklaşık 200 yıl sonra, 2021 yılı ve sonrasında doğanlar için emeklilik yaşının yeniden 70 olması ihtimali bulunuyor.

2024 yılına ait son istatistiklere göre, Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan 19 milyon kişi 65 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu oran 1991 yılında yüzde 15 seviyesindeydi.

Ülkede ortalama yaşam süresi erkeklerde 78,5 yıl, kadınlarda ise 83,2 yıl olarak kaydedildi.

Öte yandan reform planlarına yönelik eleştiriler de mevcut. Muhalifler, özellikle ekonominin zayıf seyrettiği bir dönemde reformun sermaye piyasasına bağımlı kılınmasının riskli olduğunu ve istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor.

Alman kamuoyunun genel olarak yatırımlara mesafeli yaklaştığı ve yatırım araçları yerine tasarruf hesaplarını tercih ettiği biliniyor.