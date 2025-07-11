Almanya F-35 iddialarını yalanladı

Almanya'nın ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planladığı iddiaları üzerine Almanya’dan konuya ilişkin açıklama geldi.



Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, Almanya’nın 15 adet F-35 daha alacağı yönündeki haberleri yalanladı. Sözcü, “Savunma Bakanlığı’nın halihazırda sözleşme altına alınan 35 adet F-35 savaş uçağının ötesinde ilave F-35’ler edinme planı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.



POLITICO: ALMANYA, 15 UÇAK DAHA ALACAK



ABD merkezli Politico internet sitesinin konuya ilişkin haberinde, Berlin’in F-35 filosunun büyüklüğünü 35'ten 50'ye çıkarmayı planladığı aktarılmıştı. Bu kapsamda, Almanya’nın ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planladığı belirtilmişti.



Almanya'nın olası yeni F-35 siparişinin NATO'nun kısa süre önce silah ve asker seviyeleri için yeni hedefler üzerinde anlaşmaya varmasıyla yeni rakamların ayarlanmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.



Almanya hükümeti, ordunun 100 milyar euroluk yeni modernizasyon programı kapsamında ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermişti.



Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçaklarının 1980'den beri Alman Hava Kuvvetleri'nde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.



Bu arada, Almanya ile Fransa arasında, Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) ortaklığı konusunda ilgili anlaşmazlık giderek büyürken, bu hafta Avrupa basınında Fransa'nın bu projenin iş paylaşımının yüzde 80'ini almak istediği haberleri çıkmıştı.

