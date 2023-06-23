Almanya Federal Meclisi, Nitelikli Göçmenlik Yasası onayladı

Alman şirketleri uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşarken, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde bulunuyordu. Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilerken, nitelikli işçi eksikliğinin Almanya'da refah için bir risk haline geldiği değerlendirilmesi yapılıyor.



"FIRSAT KARTI VERİLECEK"



Alman iş dünyasından gelen baskıların ardından Alman hükümeti, ülkede kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için nitelikli göçmen stratejisi oluşturdu. Yeni yasada Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler bulunuyor.



Söz konusu yasa ile AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir "fırsat kartı" da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor.



Bunlardan ilkinde kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. İkinci yol, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.



Üçüncü ve ilk defa uygulanacak yol ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere "fırsat kartı" verilmesi . Fırsat kartı, nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistemden oluşuyor.

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