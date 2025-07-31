Almanya: İsrail izole oluyor, Filistin'i tanıma süreci hemen başlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanıma sürecinin "hemen başlaması" gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistin meselesinde giderek azınlıkta kaldığını ifade etti ve Filistin devletini tanıma hamlesinin iki devletli çözüm müzakerelerinin sonucunda olacağını ancak bu sürecin şimdi başlaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki insani kriz nedeniyle diplomatik olarak giderek izole olduğunu vurgulayan Wadephul, Berlin hükümetinin tek taraflı adımlara kraşılık vereceğini de söyledi.



İsrail ve Filistin'e ziyaretinden önce açıklama yapan Alman bakan, "İki tarafın halkına barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol müzakere edilmiş iki devletli çözümdür" dedi.

Almanya, İsrail'in en sadık diplomatik müttefiklerinden biri olarak biliniyor ancak Wadephul, İsrail hükümetindeki bazı isimlerin açık "ilhak" tehditleri göz önüne alındığında, giderek artan sayıda Avrupa ülkesinin daha önce müzakereler yapılmadan bir Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu belirtti.



NETANYAHU VE ABBAS'LA GÖRÜŞECEK



Wadephul'un İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ve Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.



Ayrıca Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Batı Şeria'ya gidecek.



Gazze'deki açlık nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskı artarken Fransa, İngiltere ve Kanada, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Filistin'İ devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

