Almanya, Gazze'den 20 hasta çocuğun ülkeye getirilmesine izin vermedi

Yeşiller Partisi'nden Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, İçişleri Bakanlığının kararından derin üzüntü duyduğunu ve bu duruma anlam veremediğini belirtti.



Sosyal Demokrat Partili Steffen Krach, Gazze'de 16 binden fazla insanın yurt dışında bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "En azından en çok ihtiyaç duyanlara, yani çocuklara bu yardımı sağlamamak acımasızlıktır." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanlığının, 20 bakıma muhtaç çocuğun ülkeye getirilmesine izin verilmemesine gerekçe olarak Gazze'deki durumun "çok kafa karıştırıcı ve öngörülemez" olmaya devam ettiği ve karmaşık prosedürleri gösterdiği öğrenildi.

