Almanya, genç Ukraynalı erkeklerin AB’ye girişini sınırlamayı önerdi: "Ülkelerini savunmalılar"

Ukrayna’nın ağustos sonunda 18–22 yaş arası erkekler için yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasının ardından, Almanya’ya sığınma başvurularında keskin bir artış yaşandı. Bild gazetesine göre, başvuru sayısı haftada 100’den bine çıktı. Bu durum özellikle Bavyera’da endişe yaratırken, eyalet lideri Markus Söder AB’den giriş kısıtlaması talep etti.



Söder, “Genç Ukraynalıların akını hızla artıyor. AB ve Berlin, Kiev’e bu gevşetilmiş çıkış kurallarını gözden geçirmesi için baskı yapmalı. Ülkesini savunmak yerine Almanya’ya gelen gençlerin sayısı artarsa bu kimseye fayda sağlamaz” dedi.

"SORUMLULUK İKİ TARAFLI OLMALI"

Bavyera Başbakanı, Almanya’nın Ukrayna’ya zaten silah, mali destek ve insani yardım sağladığını hatırlatarak, “Dayanışmamız sarsılmaz, ancak sorumluluk iki taraflı olmalı. Gerekirse AB, toplu sığınma direktifini yeniden değerlendirmeli” ifadelerini kullandı.



Alman hükümeti içinde ise Ukraynalılara tanınan ayrıcalıkların kaldırılması ve yeni gelenlere verilen sosyal yardımların azaltılması tartışılıyor. Koalisyon anlaşmasına göre, Ukraynalı mültecilere yapılacak temel yardım miktarının 563 euro'dan 441 euro'ya düşürülmesi planlanıyor; ancak İçişleri Bakanlığı ile diğer kurumlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle düzenleme henüz uygulanmadı.



1,2 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMEN GELDİ

Rusya’nın 2022’deki geniş çaplı işgalinden bu yana Almanya’ya 1,2 milyondan fazla Ukraynalı sığındı. Bu göçmenlerin yalnızca bir kısmı istihdam edilebilir durumda ve daha azı aktif olarak çalışıyor.

Son anketler, Almanların çoğunun Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardımlara karşı çıktığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 62’si, askerlik çağındaki erkeklerin Ukrayna’ya dönüp ülkelerini savunması gerektiğini düşünüyor.