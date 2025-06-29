Almanya, gençleri askerliğe ikna etmek istiyor: TikTok da devrede

NATO ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapmayı taahhüt ettiği günlerde Almanya da bir “tekno tank komutanının” yardımıyla orduyu gençler için “havalı” hale getirmeye çalışıyor. Zorunlu askerlik uygulamasının olmadığı ülkede, gençleri askere gitmeye ikna etmek için bir “TikTok yıldızı” da devreye giriyor.



İngiltere’nin The Sunday Times gazetesinin haberine göre, Joshua Krebs isimli tank komutanı, aynı zamanda TikTok üzerinden Almanya ordusunun da onayıyla videolar yayınlıyor. Tekno müziğin eşlik ettiği videolardan birinde Krebs’in üniformasının içinde olduğu, gözlük ve kulaklık taktığı görülüyor.



SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK AMA SİLAHLARI KİM KULLANACAK?



“Sinematik çavuş” ismiyle paylaşımlar yapan Krebs’in “Almanya’nın son savaşında önemli bir silah olduğu değerlendirmesine yer verilen haberde, bu savaş, "erkekleri ve daha fazla kadını doğudan yükselen tehditle mücadele etmek için kayıt yaptırmaya ikna etmek” olarak tarif edildi.



Almanya, geçen hafta Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde diğer müttefikleriyle birlikte savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’i oranına yükseltmeyi kabul etmişti.



Öte yandan, pek çok NATO ülkesinin aklını kurcalayan bir soru var: “NATO ülkeleri, bu para ile satın alınacak yeni silahları ateşleyecek, tankları sürecek ve İHA’ları uçuracak yeterince genç askeri nereden bulacak?”



Gazeteye göre, Krebs ve onun gibi sosyal medyada binlerce takipçisi olan kişiler, Almanya’nın bu soruya verdiği cevabın bir kısmını oluşturuyor.



KİTAP YAZDI, RUTTE İLE RÖPORTAJ YAPTI



Krebs’in paylaştığı videolarda sadece mısır tarlalarında ilerleyen tanklar görünmüyor. Paylaştığı videolarda aynı zamanda askerlik hayatına dair kesitlerle birlikte kışlaların içinden görüntülere de yer veriliyor.



Krebs, bu yılın başında çektiği videolardan birinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de kısa bir röportaj yapmıştı.



Krebs’in aynı zamanda “Almanya Ordusu’nun İçinden: Askerleri Ne Güçlü Kılar ve Onları Neden Güçlendirmeli” başlıklı bir kitabı da bulunuyor.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz de göreve geldikten sonra yaptığı bir açıklamada, Almanya ordusunu, Fransa'yı geride bırakarak Avrupa’daki en güçlü geleneksel ordu haline getirmeyi taahhüt etmişti. Almanya’da bütçe kurallarında yapılan bir değişiklikle birlikte savunmaya harcanacak meblağ da 2029 yılında 153 milyar euro olacak. Almanya’nın bu sene savunmaya 86 milyar dolar harcaması planlanıyor.



ZORUNLU ASKERLİK GERİ GELECEK Mİ?



Öte yandan, tüm bunlar daha fazla kişiyi askere almayı gerektiriyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 180 bin kadar askeri olan ülkenin 50 ile 60 bin kadar daha askeri orduya katmak durumunda olduğunu söyledi.



Merz de dahil olmak üzere pek çok muhafazakar çözümün zorunlu askerlik olduğunu savunurken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) buna tereddütlü yaklaşıyor. Pistorius ise buna karşılık olarak “gönüllü askere almayı” öneriyor. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş her gence bir anket gönderilecek, bazıları tıbbi tarama için çağrılacak ve testleri geçenlerin bazıları da orduya katılmak için teşvik edilecek.

