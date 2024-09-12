Almanya Hamas'la bağlantılı olduğu iddiasıyla bir İslam merkezini yasakladı

Almanya, Brandenburg eyaletindeki bir İslam merkezini, Hamas ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yasakladı.



Eyalet içişleri bakanlığı, bu sabah Fuerstenwalde al-Salam İslam Merkezi'nde (IZF) ve Brandenburg ile Berlin'deki evlerde aramalar yapıldığını açıkladı.



Eyalet İçişleri Bakanı Michael Stuebgen, yaptığı açıklamada, “Fuerstenwalde İslam Merkezi İslamcı terör örgütü Hamas ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılıdır. Örgüt özgür demokratik düzene karşı hareket etmekte, antisemitik söylemler yaymakta ve İsrail'in var olma hakkını reddetmektedir. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.



Almanya Filistinli grup Hamas'ı "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

Dışişleri Bakanlığı da Mısır kökenli Müslüman Kardeşler'i “ilgili bir İslamcı grup” olarak gördüğünü açıkladı.



Bu adım, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif partisinin güçlü kazanımlar elde etmesinin beklendiği Brandenburg parlamento seçimlerine iki haftadan az bir süre kala geldi.



Bakanlığa göre IZF, 2018 yılında kuruldu ve Fuerstenwalde bölgesindeki Müslümanlar için bir dizi faaliyet sunmanın yanı sıra yerel al-Salam camisini de işletiyordu.



Brandenburg istihbarat şefi Joerg Mueller, Müslümanların “derneğin çalışmaları aracılığıyla doğrudan aşırılıkçı tutumlara ve İslamcı ideolojiye maruz kalma” tehlikesi bulunduğunu öne sürdü.

Almanya temmuz ayında da Hamburg İslam Merkezi'ni İran ve Lübnan'daki Hizbullah grubu ile bağlantılı “aşırı İslamcı bir örgüt” olduğu iddiasıyla kapatmıştı.

