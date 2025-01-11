Almanya, harap haldeki petrol tankerleri için Rusya'yı suçluyor

Almanya'nın Kuzey kıyılarında sürüklenen ve Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filoya" ait olduğu öne sürülen dev tankerle ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya tepki gösterdi.



Baerbock, "Rusya, yalnızca uluslararası hukuku ihlal eden Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşıyla değil, aynı zamanda kesilmiş kablolar, kaydırılan sınır şamandıraları, dezenformasyon kampanyaları, GPS sinyal bozucuları ve harap petrol tankerleriyle de Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in paslı tanker filosunu kullanarak sadece yaptırımları delmekle kalmadığını, aynı zamanda Baltık Denizi'ndeki turizmi durma noktasına getirdiğini savunan Baerbock, şu ifadeleri kullandı:



"Bu tür sonuçları kabul etmek, Rusya'nın planının bir parçası. Bu tehdide göz yuman herkes, NordStream 2'yi tamamen ekonomik proje olarak tasvir edenler kadar ihmalkardır. İşte tam da bu nedenle biz ve ortaklarımız, son aylarda Rus gölge filosunun yaptırım listesine alınmasını ısrarla sürdürdük. Halihazırda 70'in üzerinde geminin Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırıma tabi tutulmasını sağladık. Avrupa güçlüdür. Baltık Denizi'nin komşuları olarak, AB ve NATO olarak birlik içindeyiz."

