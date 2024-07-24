Almanya, Hizbullah'a destek verdiği iddiasıyla Hamburg İslam Merkezi'ni yasakladı

Almanya, Hizbullah örgütüne destek verdiği ve İran'la bağlantıları olduğu iddiasıyla birkaç aydır soruşturma altında olan Hamburg İslam Merkezi'ni yasakladı. Tahran Berlin'i İslamofobi ile suçlarken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum: Bir dine karşı harekete geçmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Almanya, Hizbullah'a destek verdiği iddiasıyla Hamburg İslam Merkezi'ni yasakladı

, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne destek verdiği ve 'la bağlantıları olduğu iddiasıyla birkaç aydır soruşturma altında olan Hamburg Merkezi adlı derneği yasakladı.

Tahran bu adıma tepki göstererek, Almanya'nın İran Büyükelçisini çağırdı ve bunun “İslamofobinin açık bir örneği” olduğunu bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, merkezini kendisini hiçbir siyasi gündemi olmayan, tamamen dini bir kuruluş olarak sunmakla suçladı ancak yürütülen soruşturmada bunun aksinin tespit edildiğini söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Hamburg İslam Merkezi ve bağlı kuruluşlarını, anayasa karşıtı hedefler güden aşırı İslamcı bir örgüt olduğu için bugüne kadar Almanya genelinde yasakladığını” belirtti.

Grubu “İran'ın dini liderinin doğrudan temsilcisi” olmakla suçlayan bakanlık, merkezin Tahran'ın ideolojisini “saldırgan ve militan bir şekilde” yaydığını söyledi.

Hizbullah gibi örgütlerin “askeri ve siyasi boyutunu” desteklemekle suçlayan bakanlık, bu örgütün demokrasi yerine “otoriter ve teokratik bir yönetim kurmaya” çalıştığını iddia etti.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Müfettişler bugünAlmanya genelinde merkezle bağlantılı olduğu iddia edilen 53 mülke baskın düzenlerken, aralarında dört Şii camisinin de bulunduğu Hamburg merkeziyle bağlantılı çeşitli kuruluşlara da yasak uygulanacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum: Bir dine karşı harekete geçmiyoruz” dedi.

Feaser, “Baskı uyguladığımız aşırı İslamcılar ile ülkemize ait olan ve inançlarına göre yaşayan çok sayıda Müslüman arasında net bir ayrım yapıyoruz. Bu yasak kesinlikle Şii dininin barışçıl bir şekilde uygulanmasına yönelik değildir” dedi.

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