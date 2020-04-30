Almanya Hizbullah’ın faaliyetlerini yasakladı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede Hizbullah’ın faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’da Şii terör organizasyonu Hizbullah’ın faaliyetlerini yasakladı” dedi. Polisin bu sabah birçok eyalette operasyon düzenlediğini ifade eden sözcü, kriz zamanlarında da “hukuk devletinin hareket kabiliyetinin” olduğunu belirtti.



YASAĞIN GEREKÇESİ



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah’ın “İsrail devletinin şiddet yoluyla yok edilmesi çağrıları yaptığı ve varoluşunu sorguladığı” belirtildi. Ayrıca, Hizbullah’ın “halklar arası diyalog anlayışına” temel olarak karşı olduğu kaydedildi. Açıklamada, Alman güvenlik birimlerinin “Hizbullah gibi terör örgütlerine karşı hukuk devletinin bütün yöntemleri ile mücadele ettiği” vurgulandı. Hizbullah’ın yabancı bir örgüt olması nedeniyle organizasyonun yasaklanamayacağına, ancak faaliyetlerinin yasaklanabileceğine dikkat çekildi.



İçişleri Bakanlığının bu kararı ile Almanya’da üzerinde makineli tüfek tutan havaya kalkmış bir kolun bulunduğu sarı Hizbullah bayrakları ile Hizbullah’a ait her türlü sembol yasaklandı. Bunun yanı sıra Hizbullah’a ait mal varlıkları ve hesaplara el kondu.



BEŞ KENTTE OPERASYONLAR



İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Berlin, Bremen, Dortmund, Münster ve Recklinghausen’da Hizbullah ile bağlantısı olduğundan şüphe edilen cami ve dernekler ile bu yerlerin yöneticilerinin evlerinde polis tarafından arama yapıldı.



Operasyonların yapıldığı Berlin’de El-İrşad Camii, Bremen'de El-Mustafa Cemaati, Münster’de İmam Mehdi Merkezi ve Dortmund’da Lübnanlı Göçmenler Cemaati adlı derneklerin Hizbullah üyelerinin buluşma yerleri olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, güvenlik birimleri, Almanya’da Hizbullah üyelerinin sayısının bin 50 civarında olduğunu tahmin ediyor.



Alman güvenlik birimlerinin tahminlerine göre, Hizbullah’ın Almanya’yı geri çekilme yeri olarak gördüğü ve İsrail, Yahudiler ve ABD’ye karşı propagandaları buradan yürüttüğü ve faaliyetleri için para topladığı belirtildi.



Alman meclisinde Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekillerinin oyları ile Aralık ayında kabul edilen önergede, Alman hükümetinden Hizbullah’ın faaliyetlerini yasaklaması talep edilmişti. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile Yeşiller vekilleri ise oylamada çekimser oy kullanmıştı.



İSRAİL VE ABD KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Alman hükümetinin Hizbullah’ın faaliyetlerini yasaklama kararını İsrail ve ABD memnuniyetle karşıladı.



İsrail’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Almanya’nın uluslararası terörle mücadele için attığı bu önemli ve anlamlı adımı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.



ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de, Alman hükümetinin kararının “Hizbullah’ın oluşturduğu küresel tehdide Batı’nın kararlılıkla karşı koymasını yansıttığını” belirtti. Diğer Avrupa Birliği (AB) üyelerinin de Hizbullah’ın bütün faaliyetlerini yasaklamasını isteyen Grenell, “AB üyesi bütün ülkelere benzer önlemleri alma çağrısında bulunuyoruz” dedi. Grenell, Hizbullah üyelerine yönelik cezai yaptırımlar ve istihbarat alışverişi konusunda da Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.



Hizbullah’ın askeri kanadı, 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Hizbullah, Hollanda’nın yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere’de terör örgütleri listesinde bulunuyor. ABD ve İsrail de, uzun zamandan beri Almanya’ya Hizbullah’ı yasaklaması için baskı yapıyordu. İsrail, düzenlenen birçok saldırıdan 1982 yılında Lübnan’da kurulan Hizbullah’ı sorumlu tutmuştu.

