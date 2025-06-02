Almanya hükümetinde İsrail çatlağı: Koalisyon ortağından bakana eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un İsrail’e silah ihracatının Gazze’de uluslararası insancıl hukukun olası ihlalleri ışığında yeniden değerlendirileceğini söylemesi, yeni kurulan Hıristiyan Birlik (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde çatlağa sebep oldu. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Eyalet Grup Lideri Alexander Hoffmann, Wadephul’un açıklamasını eleştirdi.



Aynı zamanda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) mensubu olan Dışişleri Bakanı Wadephul, üç gün önce Almanya basınına yaptığı bir açıklamada, “Gazze Şeridi’nde olanların uluslararası insancıl hukuka uygun olup olmadığını inceliyoruz… Daha fazla silah tedariki (olup olmayacağı) bu değerlendirmenin sonucuna dayalı olacak” ifadelerini kullanmıştı. Wadephul, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, bunun ihracatın kısmen askıya alınmasına yol açıp açmayacağına ilişkin soruya, “Kelimeler bunu ima ediyor” yanıtını vermişti.



“BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”



CSU’lu Hoffman, Almanya’nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel’e verdiği demeçte, Dışişleri Bakanı’nın bu sözlerine eleştirdi. Hoffman, “İnsan dostlarını eleştirebilir ama onlara yaptırım uygulayamaz. Bu, devletin İsrail’e karşı Alman devlet politikasının (Staatsräson) sonu olurdu. Bu, CSU için kabul edilebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.



Hoffman, açıklamasında ayrıca 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların “Almanya’nın İsrail’in yanındaki yerini bırakmasını beraberinde getirmemesi gerektiğini” savundu.



Öte yandan, Almanya’nın CDU’lu Başbakanı Friedrich Merz de geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’i uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle suçlamıştı. Merz, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının amacının ne olduğunu artık anlamadığını belirtmiş, sınırların aşılması durumunda uluslararası insancıl hukukun da ihlal edildiğini kaydetmişti.

