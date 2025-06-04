Almanya hükümetine Gazze mektubu: "İsrail'e silah ihracatı askıya alınsın"

Almanya’da bilim, kültür ve sivil toplum dünyasından ünlü isimler Alman hükümetine mektup gönderdi. İmzacılar, mektuplarında, İsrail’e silah ihracatının askıya alınması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Almanya'nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel'in ulaştığı mektup, ailesi Afganistan’dan Almanya’ya gelen, 19 Şubat 2020’de Hanau kentindeki dördü Türk dokuz göçmen kökenlinin öldürüldüğü ırkçı saldırıda kardeşini kaybeden, kendisi de yaralı kurtulan Said Etris Hashemi tarafından kaleme alındı.

Mektubu Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow, insan hakları savunucusu Pro Asyl derneği kurucusu Jürgen Micksch, ünlü aktör Axel Prahl, iklim aktivisti Luisa Neubauer, sosyolog Harald Welzer, müzisyen Michael Barenboim ve aktris Enissa Amani gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 50 isim imzaladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya Başbakanı Yardımcısı Lars Klingbeil ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a gönderilen mektupta ünlü isimler Almanya’nın İsrail politikasında geri adım atılması çağrısında bulundu. Mektupta Gazze’de ateşkes, İsrail'e silah ihracatının gözden geçirilmesi ve Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yapıldı.

ALMANYA'NIN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ



Almanya'nın Ortadoğu sorunundaki tutumunu sert bir dille eleştirilen mektupta "Gazze Şeridi’nde devam eden insani felaket ve Almanya'nın bu silahlı çatışmadaki rolü göz önüne alındığında, size büyük bir üzüntüyle yazıyoruz" ifadelerine yer veridi.

Gazze'de devam eden insani felaket konusunda endişelerini dile getiren imzacılar, Almanya'yı savaş suçlarını önleme konusundaki uluslararası yasal yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçladı. Mektupta, "Acil uyarılara rağmen harekete geçmemiş olmanın sorumluluğu ağır basıyor" denildi.



7 Ekim’den bu yana yaşananlardan ötürü travma geçiren Yahudilere de yer verilen mektupta rehineler ve aileleriyle dayanışma vurgusu yapıldı.



Mektuba imza atan isimler Alman hükümetinden, çok sayıda uluslararası hukukçunun sorunlu bulduğu İsrail'in orantısız savaş yürütmesine karşı net bir duruş sergilemesini istedi.



Mektupta, Almanların yüzde 80'inin İsrail'in saldırılarını eleştirdiğine ve yüzde 60'ının İsrail'e silah teslimatına karşı olduğunu gösteren anketlere atıf yapıldı. İmzacılar, Alman hükümetine dış politikasını uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle daha yakın bir şekilde uyumlu hale getirmesi çağrısında bulundu.