Almanya: İki doz aşı olanlar ve Covid geçirenler kısıtlamalardan muaf olacak

Covid-19 ile mücadele kapsamında her geçen gün aşılamanın artmasıyla bazı ülkeler kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün Yunanistan’ın kısıtlamaları gevşetme, kafe ve restoranları açmasının ardından AB Bloğunun en büyük ülkesi Almanya’da da kısıtlamaları gevşetme görüşmeleri devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılanmış ve Covid-19 geçirmiş kişiler için karantina kısıtlamalarının gevşetilmesinin hafta içinde mümkün olabileceğini söyledi.

Aşılanmış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin karantina kısıtlamalarının gevşetilmesi kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği bildirilirken, yürürlüğe girmesi için Almanya alt meclisi, Federal Meclis ve Bundestag’tan (Alman federal parlamentosu) geçmesi bekleniyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman alt meclisi üyeleriyle ve Almanya'nın 16 eyaletiyle yapılan görüşmelerden gelen işaretlerin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Bakan Spahn, Berlin'deki kabine toplantısının ardından, planlanan düzenlemenin, "Bu hafta içinde, en geç önümüzdeki hafta" geçirilmesi gerektiğini söyledi.

KARARLAR UYGULANIRSA NE OLACAK?

Önerilen kararların yürürlüğe girmesi durumunda, Almanya’da corona virüse karşı tamamen aşılanmış veya virüsten kurtulmuş kişiler, kısıtlama olmaksızın tekrar buluşabilecek.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazartesi günü hükümet kabinesinin aşıları olan kişilere yönelik kısıtlamaları kaldırma planlarını tartışmasının ardından, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan Almanların ülkelerine yeniden girişte karantinadan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Spahn, "Karantina yükümlülükleri tamamen aşılanmış kişiler için ihmal edilebilir" derken, hükümetin aşılanmış kişilerin haklarını "en geç önümüzdeki hafta" detaylandırma düzenlemesi yapmayı hedeflediğini belirtti.

Spahn, düzenlediği basın toplantısında, en geç Haziran ayı sonuna kadar dijital aşı kartına sahip olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.