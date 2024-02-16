Almanya ile Ukrayna'dan 1.13 milyar euroluk savunma anlaşması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Ukrayna ile

yaptığımız güvenlik anlaşması tarihi bir anlaşma. Almanya

tarihinde ilk kez garantör devlet olarak hareket ediyor" dedi.



Münih Paketi olarak adlandırılan paket, 120 bin mermi 122

milimetre kalibreli topçu mühimmatı ve bu yıl ilave 100 IRIS-T

SLS füzesinin yanı sıra 2025'te teslim edilecek ikinci bir

SkyNext hava savunma sistemini kapsıyor.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'ya kuvvetlerini

güçlendirmesi ve gelecekteki olası saldırıları püskürtebilmesi

için destek olacaklarını söyledi.



Scholz, bugün gerçekleştirilen anlaşmanın ayrıca mayınların

temizlenmesi gibi konularda da yardım edilmesini kapsadığını

belirtti.



ALMANYA YARDIMA DEVAM EDECEK



Almanya bu anlaşma kapsamında Ukrayna'nın tamamen eski durumuna getirilmesi için uzun vadeli askeri destek sağlamayı planlıyor.



Her iki ülke de anlaşmanın sağlanması için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardı.



Rusya'nın askeri operasyonlarının yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yoluyla karşılığını bulması gerektiği konuşuldu. Rusya neden olduğu hasarın bedelini ödeyinceye kadar yaptırımlar devam edecek.

İki ülke arasındaki anlaşmanın 10 yıl boyunca geçerliliği sürecek.