Almanya ile Ukrayna'dan 1.13 milyar euroluk savunma anlaşması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Ukrayna ile
yaptığımız güvenlik anlaşması tarihi bir anlaşma. Almanya
tarihinde ilk kez garantör devlet olarak hareket ediyor" dedi.
Münih Paketi olarak adlandırılan paket, 120 bin mermi 122
milimetre kalibreli topçu mühimmatı ve bu yıl ilave 100 IRIS-T
SLS füzesinin yanı sıra 2025'te teslim edilecek ikinci bir
SkyNext hava savunma sistemini kapsıyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'ya kuvvetlerini
güçlendirmesi ve gelecekteki olası saldırıları püskürtebilmesi
için destek olacaklarını söyledi.
Scholz, bugün gerçekleştirilen anlaşmanın ayrıca mayınların
temizlenmesi gibi konularda da yardım edilmesini kapsadığını
belirtti.
ALMANYA YARDIMA DEVAM EDECEK
Almanya bu anlaşma kapsamında Ukrayna'nın tamamen eski durumuna getirilmesi için uzun vadeli askeri destek sağlamayı planlıyor.
Her iki ülke de anlaşmanın sağlanması için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardı.
Rusya'nın askeri operasyonlarının yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yoluyla karşılığını bulması gerektiği konuşuldu. Rusya neden olduğu hasarın bedelini ödeyinceye kadar yaptırımlar devam edecek.
İki ülke arasındaki anlaşmanın 10 yıl boyunca geçerliliği sürecek.
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