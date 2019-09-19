Almanya Bakanlar Kurulunca Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim 2020'ye kadar uzatılması onaylandı.



Kararda asker sayısını geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı.



Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DAEŞ'e karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.



Öte yandan Bakanlar Kurulu, Suriye'de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün'de konuşlu bulunan askeri birliğin de görev süresini 31 Mart 2020'ye kadar uzatma kararı aldı.

Bölgede, Almanya'nın anti DAEŞ koalisyonu çerçevesinde Tornado keşif ve tanker uçakları da bulunuyor.



Almanya'nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor.



Bakanlar Kurulunda alınan kararların, Federal Mecliste de onaylanması gerekiyor.



ABD'NİN EK ASKER TALEBİ OLUMSUZ KARŞILANMIŞTI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini talep etmesi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partilerinin tepkisini çekti, hükümet ise bu konudaki isteksizliğini ifade etti.