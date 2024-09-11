Almanya, işgücündeki daralmaya karşı bir kez daha göç çağrısı yaptı

Scholz, "Hedefimiz insanların burada çalışması, Alman dilini öğrenmesi, yasalara uyması, işlerini yapmasıdır. Hayatlarını kazansınlar ve aynı zamanda söz sahibi de olabilsinler" diye konuştu. Düzensiz göç ile mücadele edilmesi gerektiğini de belirterek, şunları ekledi: "Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor. Bunu burada çok açık söylüyorum, bu aynı zamanda düzensiz göçü de yönettiğimiz, buraya kaçak gelenlerin sayısını azalttığımız, kalamayanları da ülkelerine geri göndereceğimiz anlamına geliyor."

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SÜRECEK



Başbakan, ağır suç işleyen ve mahkemelerce sınır dışı kararı alınanlardan bazılarını Afganistan'a geri gönderdiklerini hatırlatarak, bu gibi sınır dışı etme işlemlerinin süreceğine değindi.



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya'ya gelip refahından yararlanmak isteyenlere dikkat çeken Scholz, Portekiz'den, Yunanistan'dan ve Finlandiya'dan gelereK bunu yapmak isteyenleri kabul etmeyeceklerini belirtti.



Göçün sınırlandırılması konusunda hazırlanacak yasa tasarısı konusunu da gündeme getiren Şansölye, görüşme masasından kalkmasına rağmen muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) kapıyı kapatmadıklarını ve görüşmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



AŞIRI SAĞIN EYALET ZAFERİ "İÇ KARARTICI"



Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerine de değinen Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) birinci parti çıkmasını "iç karartıcı bir sonuç" olarak nitelendirdi.



Scholz, AfD'nin yeniden zemin kaybetmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Thüringen ve Saksonya'daki seçim sonuçları iç karartıcı ve bunlara asla alışamayacağız. AfD ülkemiz için kötü. Bizim küme düşmemizi sağlayacaklar. Bu partinin önemini tekrar kaybetmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Alman başbakan konuşmasında Rusya-Urkayna savaşına da değindi. Ukrayna'yı sonuna kadar "koşulsuz" desteklemeye devam edeceklerini belirtti.