Almanya, İsrail meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail parlamamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına ilişkin, “Bu karar BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararıyla çelişmektedir" dedi. Fischer, İsrail'in kendisini izole ettiğini söyledi.

Almanya, İsrail meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişeli

, parlamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddetmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, bugün Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bu karar BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararıyla çelişmektedir" dedi.

İsrail'in uluslararası toplumun ezici çoğunluğundan uzaklaştığını ve kendisini izole ettiğini söyleyen Fischer, "Karar bağlayıcı olmamakla birlikte, İsrail'in meşru güvenlik çıkarları ile Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkı arasında denge kurma çabalarımızda bir gerilemedir” diye konuştu.

İsrail parlamentosu Knesset'te dün, 9'a karşı 68 oyla kabul edilen kararda, “İsrail topraklarının kalbinde bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike oluşturacağı, İsrail-Filistin çatışmasını sürdüreceği ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı” savunuldu.

Oylama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek ve Kongre'ye hitap etmek üzere pazar günü Washington'a uçacağı sırada gerçekleşti.

Şubat ayında Knesset, hükümetin bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasını reddetme kararı lehinde oy kullanmıştı.

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