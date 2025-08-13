Almanya, İsrail'e denizaltı gönderiyor!

İsrail'e silah ihracatını geçen hafta kısmen kestiğini açıklayan Alman hükümeti, Tel Aviv'e yeni bir denizaltı ihracatını onayladı. Haber, Berlin merkezli Taz gazetesinde yer aldı.



Haberde, eleştirel hissedarların çatı örgütü olan Facing Finance'e göre, imalat şirketi Thyssenkrupp'un yönetim kurulunun, cuma günü olağanüstü genel kurul toplantısında bu ihracat planını onayladığı bildirildi.



Facing Finance örgütünden Luca Schiewe, "İhracat lisansı 8 Ağustos'ta kamuoyuna açıklandı, ancak tam olarak ne zaman verildiğini bilmiyoruz” dedi. Ana hissedarlar toplantısında Schiewe'ye denizaltının nerede olduğu soruldu.



Berlin'deki hükümet, basın toplantısında bu konu sorulduğunda, Ekonomi Bakanlığı sözcüsü yorum yapmadı. Daniel Greve, “Bu nedenle, burada bireysel vakalar hakkında yorum yapamam. Genel olarak, federal hükümet silah ihracatının onaylanmasına, ilgili durumu ve dış politika ve güvenlik politikası hususlarını dikkatlice inceleyerek, vaka bazında karar verir” dedi.

ALMANYA, İSRAİL'E 135 MİLYON EURO KATKI SAĞLADI



Denizaltının satın alma sözleşmesi 2012 yılında imzalanmıştı. Aralık 2023'te, silah ihracatına karar veren Federal Güvenlik Konseyi, teslimat için yeşil ışık yaktı. Ancak, Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi'nden (BAFA) istenen ek ihracat lisansı hala beklemedeydi.



Geçen hafta başında, “INS Drakon” adlı denizaltı, Baltık Denizi'ndeki Rügen adası açıklarında yapılan deniz denemesi sırasında görüldü. Bu gemi, İsrail'e teslim edilen altıncı Dolphin sınıfı denizaltı.



Fiyatın yaklaşık 500 milyon euro olduğu ve Almanya'nın, İsrail'in silah satın alımına 135 milyon avro katkıda bulunduğu bildirildi.

