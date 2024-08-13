Almanya kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadeleye devam edecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kaçakçılarla ve düzensiz göçle mücadele için uygulanan sınır kontrollerinin Avrupa iltica sistemi yürürlüğe girene kadar süreceğini söyledi. Faeser, uygulama için "Düzensiz göçü azaltmada büyük başarı elde ettik, kaçakçılarla mücadele çok etkili oldu" dedi.

Almanya kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadeleye devam edecek

, kaçakçılarla ve düzensiz göçle mücadele için uygulanan sınır kontrollerinin 15 Aralık'tan sonraya uzatılabileceğini bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bugün Polonya sınırındaki Goerlitz kentinde yaptığı açıklamada, "Bana göre sınır kontrolleri gerekli olduğu sürece devam edecek" dedi.

Faeser, bunun muhtemelen iltica sistemi yürürlüğe girene kadar süreceğini ifade etti.

Avrupa Birliği, aralık ayında sığınmacı ve göçmenlerin düzensiz varışlarını ele alacak yeni kurallar üzerinde anlaşmaya varmış ve bu konuda neredeyse on yıldır süren sert çekişmelerin ardından bir atılım olarak selamlanmıştı.

Anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi 2025 yılının sonuna kadar sürebilir.

Almanya, geçen yıl ilk kez yapılan sığınma taleplerindeki keskin artışa yanıt olarak Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre ile olan kara sınırlarında daha sıkı kontroller ilan etti.

Bakan, "Düzensiz göçü azaltmada büyük başarı elde ettik, kaçakçılarla mücadele çok etkili oldu" dedi.

Faeser, Berlin'in Avrupa Komisyonu'na süre uzatımını bildirmesi gerektiğini söyledi.

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