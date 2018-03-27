Eski Katalonya özerk bölgesi başkanı Carles Puigdemont Almanya'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme kimlik tespitinin ardından gözaltı süresini, iade konusunda karar verilene kadar uzatti.
Karara gerekçe olarak Puigdemont'un kaçma ihtimali gösterildi. Puigdemont hakkında, İspanya anayasasına karşı gelme ve isyan çıkarma gibi suçlamalar bulunuyor.
Katalan siyasinin, iade edilip edilmeyeceğine 2 ay içinde karar verilmesi gerekiyor.
Carles Puigdemont ve dört eski Katalan bakan hakkında 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından soruşturma başlatılmıştı.
Almanya Katalan liderin gözaltı süresini uzattı
NTV HaberDünya
Almanya'da pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya özerk bölgesi başkanı Carles Puigdemont'un gözaltı süresi uzatıldı.
Eski Katalonya özerk bölgesi başkanı Carles Puigdemont Almanya'da hakim karşısına çıktı. Mahkeme kimlik tespitinin ardından gözaltı süresini, iade konusunda karar verilene kadar uzatti.