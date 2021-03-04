Almanya kontrollü açılışa karar verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanlarıyla bugün video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği ve 10 saat süren korona zirvesinde kısıtlamaların kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşeceğini veya kısıtlamaların sertleştirileceği kararlaştırıldı.



Zirvenin ardından açıklamada bulunan Başbakan Angela Merkel, 2021 baharının 2020 baharından daha güzel olacağını belirterek, ‘Artık elimizde aşımız ve test yapma imkanlarımızın yanı sıra tecrübeli sağlık kadromuz bulunuyor. Avrupa ülkelerine nazaran Almanya olarak iyi durumdayız. Almanya ikinci dalga salgını hep birlikte mücadele ederek atlattık. Üçüncü dalgayı da hep birlikte eyalet başbakanlarıyla aldığımız kararları uygulamaya koyarak başaracağız. Salgın sayılarının yükselmesi halinde tekrar kısıtlamaya gidilecek’ dedi.

Yeni alınan kararlar bağlamında



- İki aileden 5 kişi bir araya gelebilecek. Bulaşma katsayısının 35’e indiği bölgelerde 10 kişi bir araya gelebilecek.



- Aile hekimleri Nisan ayının başından itibaren aşı yapabilecekler



- Hızlı testler 7 Mart’tan itibaren ücretsiz verilecek



- Mart ayının sonunda doktorlarda aşı yapılma fırsatı sunulacak



- Evden çalışma sistemi Nisan ayının ilk haftasına kadar devam edecek



- Hijyen kurallarına dikkat edilerek Kitapevleri, bahçecilik malzemesi satan dükkanlar, şoför okulları gibi işletmelere izin



- 100 bin nüfuslu bir şehirde haftalık yeni vaka sayısı 100 olursa randevulu bir şekilde müzelere, hayvanat bahçeleri ve mezarlıklar ziyaret edilebilecek. Bu sayı 50’nin altına inerse spor tesislerinde birlikte spor yapmaya izin verilecek. Mağazalar yeniden açılacak.

Belirtilen sayılar sabit kalırsa lokantaların bahçeleri açılabilecek.



Almanya'da Corona virüs vakalarının yüksek seyretmesi üzerine 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı.