"Almanya Kralı" gözaltına alındı: Hükümeti devirmeye çalıştılar

Alman polisi, aşırı sağcı “ Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) örgütüne “hükümeti devirmeye çalıştıkları” gerekçesiyle operasyon düzenledi. Ülkenin Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde gerçekleştirilen baskınlarda, kendisini grubun “kralı” ilan eden Peter Fitzek de gözaltına alındı. Fitzek ile birlikte, örgütün üç üst düzey yöneticisi daha yakalandı. Söz konusu yapı, savcılık tarafından “suç örgütü” olarak sınıflandırıldı.

Savcılığa göre, örgütü 2012'de kuran Fitzek “en yüksek egemen” sıfatıyla grubun tüm temel karar alma süreçlerinde mutlak yetkiye sahip.



Ülkenin yeni atanan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, operasyonlardan bir gün önce, Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin bir parçası olan bu örgütün yasaklandığını duyurmuştu. Dobrindt, düzenlenen operasyonları “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” diye nitelendirdi.



Örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet kurmak istediğini ve suç yapılanmaları oluşturduğunu belirten Bakan, "İktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendiriyorlar.” dedi.



Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni meşru bir devlet olarak tanımıyor ve bunun yerine "Almanya Krallığı" adı altında bir krallık kurmaya çalışıyor.



İçişleri Bakanlığı’na göre, “Almanya Krallığı”, Reichsbürger bünyesindeki en büyük yapılanma konumunda ve hızla büyüyor.



Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre, gruba bağlı birçok kuruluş da yasak kapsamına alınmış durumda.