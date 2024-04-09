Almanya Lahey'de: İsrail'in güvenliği Berlin dış politikasının merkezinde

Almanya, Nikaragua'nın başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda savunma yapmaya başladı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Gazze'de soykırım riski olduğunu belirterek, Almanya'nın İsrail'e askeri silah ihracatını durdurması için dün, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurmuştu.



Nikaragua ayrıca Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Filistin Mülteci Ajansı UNRWA'ya fon sağlamayı durdurma kararını tersine çevirmesini de talep etti.

Almanya bu davası "aşırı derecede önyargılı" olarak değerlendirdi

Almanya bugü Lahey'deki Birleşmiş Milletler mahkemesinde yaptığı savunmada, İsrail'in güvenliğinin Berlin dış politikasının merkezinde olduğunu söyledi.

Almanya'nın temsilcisi, "İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın dış politikasının merkezinde yer almasının nedeni tarihimizdir" açıklamasını yaptı.

