Almanya, Litvanya’ya asker konuşlandırdı: “NATO topraklarını savunmaya kararlıyız”

Almanya Federal Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkelerinin NATO’nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya'ya konuşlandırdığı tugayın bugün itibarıyla resmen göreve başlaması dolayısıyla başkent Vilnius’a ziyarette bulundu.



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merz, “Almanya ve ortaklarının NATO topraklarını savunmaya kararlı olduğunu” söyledi. Merz, “Ortaklarımız ile birlikte ittifak topraklarını her türlü saldırganlığa karşı savunmaya kararlıyız. Baltık müttefiklerimizin güvenliği bizim de güvenliğimizdir” diye konuştu.



“ABD’NİN ÇEKİLMEK İSTEDİĞİNE DAİR EMARE YOK”



Almanya Başbakanı Merz, konuşmasında ayrıca Avrupa’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve savunma sanayiinin genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Merz, barış çabalarına işaret ederek “Ne zaman mümkün olursa ABD ile aynı takımda oynamaya hazırız” diye konuştu. Merz, Ukrayna’ya olan desteğin maddi imkanlar sebebiyle başarısız olmayacağını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı, mevcut durumda ABD’nin Avrupa’daki güçlerini çekmek istediğine dair bir emare olmadığını aktardı.



ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen ve iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının öldüğü silahlı saldırı hakkında da konuşan Almanya Başbakanı, ölenlerden birinin olasılıkla Alman vatandaşı olduğunu belirtti.



ASKER SAYISI 5 BİNE ÇIKARILACAK



Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO’nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya’ya konuşlandırdığı tugay bugün resmen göreve başlıyor. Tugaydaki asker sayısı 2027 yılı sonuna kadar 5 bine çıkaracak.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bugün Litvanya’daki Alman birliğine yapacağı ziyaretle resmen görevine başlayan tugaydaki asker sayısı ilk aşamada 400’den 500’e çıkartılacak. 2026 yılı ortasına kadar tugayda görev yapacak personel sayısının 2 bine, 2027 yılı sonuna kadar da 5 bine çıkarılması planlanıyor.



Tugayın oluşumunun altyapısını ve askeri yapılanmayı hazırlamak için küçük bir askeri birlik 1 Nisan 2024’te Litvanya’ya gitmişti. 150 askerden oluşan öncü birlik, tugayın tamamının Litvanya’ya intikalini planlamak ve askeri altyapı ihtiyaçlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.



SON DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BİR İLK



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırdı.



NATO’nun doğu kanadını korumayı amaçlayan asker konuşlandırmasının ilk adımı ise Haziran 2023’te Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un Litvanya’ya yaptığı ziyaretle atıldı. Daha sonra da Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas arasında 5 bin Alman Silahlı Kuvvetleri personelinin Litvanya’da daimi olarak konuşlandırılması için Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 18 Aralık 2023 günü yol haritası anlaşması imzalandı.



İmzalanan anlaşma ile Alman ordusuna bünyesindeki mekanize piyade tugayının Litvanya’nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ve Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlandırılmasını öngörüyordu.



2 BİN AĞIR SİLAHLI ASKER GÖREV YAPACAK



Anlaşmaya göre tugay, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış 4 bin 800 askeri personel ve 200 kadar sivil personelden oluşacak. Personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek. Yeni tugayın aylık maliyetinin de 30 milyon euro olması bekleniyor.

Pistorius, Alman ordusunun yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya, Litvanya’da kalıcı olarak bir Alman Silahlı Kuvvetleri tugayı konuşlandırarak NATO ittifak ortaklarına açık bir dayanışma sinyali gönderiyor. Savaşa hazır bu tugayla NATO’nun doğu kanadındaki ittifakın liderlik sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

Pistorius, "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için çalışma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü açıkça kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

