Almanya, Litvanya'da top mermisi fabrikası kuracak

Alman savunma şirketi Rheinmetall, Litvanyalı ortaklarıyla birlikte ülkenin kuzeyindeki Baisogala’da yeni bir top mermisi fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Projenin değerinin 260–300 milyon euro arasında olacağı ve tesisin kademeli olarak inşa edilip 2027’nin başında faaliyete geçeceği bildirildi.



HAZIRLIKLAR YAKINDA BAŞLAYACAK

Devlet enerji şirketi Epso-G’nin CEO’su Mindaugas Keizeris, arazide hazırlıkların eylül veya ekimde başlayacağını, şantiye çevresinin çitlerle kapatılacağını ve erişim yolları ile geçici tesislerin kurulacağını açıkladı. Rheinmetall ayrıca, patlamamış mühimmat olup olmadığını tespit etmek için alanda kapsamlı tarama yaptırıyor.



Fabrikanın 155 mm'lik top mermileri üreteceği, en az 150 yeni istihdam sağlayacağı ve finansmanın Swedbank’tan sağlanan 73 milyon euroluk uzun vadeli kredi ile devlet destekli yatırım ve tahvil ihracı yoluyla karşılanacağı belirtildi.



Rheinmetall Defence Lietuva’da şirketin yüzde 51, devlet şirketi Epso-G Invest’in yüzde 48 ve Litvanya’nın Giraitės Ginkluotės Gamykla’sının yüzde 1 hissesi bulunuyor.