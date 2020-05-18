Almanya mezbahalarında korona patlaması

Almanya hükümeti içinde, koronavirüs salgını ile ilgili konulardan sorumlu bakanların bir araya gelmesi ile oluşturulan "Korona Kabinesi", Almanya'daki mezbahalarda görülen koronavirüs vakaları ile ilgili görüşmeyi Çarşamba gününe erteledi. Hükümet yakın kaynaklar erteleme kararı ile ilgili olarak, söz konusu toplantı öncesinde istişare edilmesi gereken konular olduğunu bildirdi.



Almanya gündemine oturan konunun odak noktasında, et endüstrisinde çalışmak için yurt dışından gelen ve kötü çalışma/barınma koşulları içinde hayatını idame ettirmeye çalışan mevsimlik işçilerin yaşadığı zorluklar var.



"Korona Kabinesi"nin bir üyesi olan Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil daha önce, mevsimlik işçilerin daha insani koşullarda çalışıp barınabilmeleri için daha sert kuralları gündeme getirmişti.



BİR FİRMADA 92 VAKA



Osnabrück bölge idaresi Pazar günü, Dissen kasabası yakınlarındaki bir mezbahada çalışanlara yapılan koronavirüs testinde 92 kişinin pozitif çıktığını bildirerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı. Virüs taşıdığı tespit edilen kişiler arasında taşeron firma aracılığı ile söz konusu firmaya gelen ve bir kısmı toplu yatakhanelerde barınan şahıslar olduğu da bölge idaresi tarafından ifade edildi.



Bu olaydan önce de Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yer alan bazı kesimhanelerde benzer olaylar yaşanmıştı. Yetkililer, bu firmalarda çalışan mevsimlik yabancı işçilerin, küçük odalarda bir arada barınması ve korona krizinde uyulması gereken hijyen kurallarına yeterince riayet edilmemesi sebebiyle salgının hızla yayılmasına uygun ortam oluştuğunu belirtiyor.



"Korona Kabinesi"nin bir diğer üyesi, Almanya Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Klöckner ise geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, konuyla ilgili sorumluluğun ilk etapta et endüstrisinde olduğunu ve sektörün, katı iş ve sağlık kurallarının da uygulandığı bir çalışma sistemini nasıl hayata geçirebileceğini düşünmesi gerektiğini dile getirmişti.

