Almanya, NATO yakıt hattının genişletilmesine yeşil ışık yaktı

NATO'nun halihazırda Almanya'nın batısına kadar uzanan ve Sovyetler Birliği'yle çatışma durumunda savaş uçakları için jet yakıtı sağlamayı hedefleyen bir boru hattı bulunuyor.

Bu hat savaş uçakları ve jetlere yakıt sağlama amacıyla oluşturulmuştu. Rusya ile gerilim artınca bu boru hattının genişletilmesi gündemde. Soğuk Savaş döneminden kalma bu hattın Rusya'yla savaş ihtimaline karşı uzatılması hedefleniyor.

20 YIL ARADAN SONRA YEŞİL IŞIK



Almanya, yaklaşık 20 yıllık bir aranın ardından NATO petrol boru hattının Doğu Avrupa ülkelerine genişletilmesine yeşil ışık yaktı.



Soğuk Savaş sırasında NATO müttefiklerinin silahlı kuvvetlerinin yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan NATO petrol boru hattı, İttifak’ın 1999 yılında Doğu Avrupa’ya genişlemesine rağmen yeni ülkelere ulaştırılmamıştı.



Bunun nedeni, Almanya’nın NATO boru hattının Rusya sınırına uzanmasının Moskova tarafından hasmane bir tavır olarak algılanabileceğinden çekinmesiydi.



Berlin, bazı Doğu Avrupa ülkelerinde yalnızca yakıt merkezleri kurulmasına izin vermekle yetinmişti.

RUSYA'YA KARŞI ÖNLEM ARAYIŞI



Ancak ABD’nin Avrupa ülkelerini kıtanın güvenliği konusunda yalnız bırakma ihtimali ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Almanya’nın bu politikasını gözden geçirmesine yol açtı.



Almanya, kısa adı CEPS olan Merkez ve Doğu Avrupa Petrol Sisteminin Macaristan ve Polonya’ya genişletilmesine yeşil ışık yakma kararı aldı.



Berlin yönetimi 22 milyar euroluk projenin yaklaşık 3,5 milyar euroluk bölümünü finanse etmeyi de prensipte kabul etti.

SAVUNMA YATIRIMLARI HIZLANACAK



Toplam 10 bin km uzunluğunda, 12 petrol boru hattından oluşan NATO petrol boru hattı, ayrıca 4 milyon metreküpün üzerinde depolama kapasitesine sahip.



Almanya, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak olası bir ateşkese rağmen Rusya’nın Avrupa kıtası üzerindeki emellerinin sona ermeyeceğinden endişe ediyor.



Bu çerçevede Berlin, ABD’den gelen külfet paylaşımı taleplerine de yanıt vererek uzun süre ertelediği veya karşı çıktığı projeleri finanse etme kararı aldı.



Diplomatik gözlemciler, genel seçimlerin galibi olan Hristiyan Demokrat Birlik lideri Friedrich Merz’in de savunma alanındaki yatırımları hızlandırmasının beklendiğini belirtiyor.