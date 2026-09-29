Almanya önderliğindeki 6 AB ülkesinden, Brüksel'e "bütçe" ültimatomu

Avrupa Birliği (AB) bütçesine yüksek katkı sağlayan ülkelerden Almanya , Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya, 2028-2034 dönemi için önerilen yaklaşık 2 trilyon euroluk bütçenin yüzlerce milyar euro azaltılmasını istiyor.



Politico internet sitesinin haberine göre, bu 6 ülkenin liderleri, AB Dönem Başkanı İrlanda'ya yeni bütçe taslağında birkaç yüz milyar euroluk kesintiye gidilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdi.

“AB BÜTÇESİNİN YÜZDE 40'INI BİZ KARŞILIYORUZ”



Liderler, ülkelerinin AB bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığını belirterek, bütçenin mevcut döneme kıyasla yüzde 60 artırılmasını gerçekçi olmayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Bütçe için yeni gelir kaynakları oluşturulması halinde bile mali yükün Avrupa vatandaşlarınca karşılanacağına işaret eden liderler, bütçe teklifinin azaltılmasını istedi.

YAKLAŞIK 2 TRİLYON EUROLUK TEKLİF SUNULMUŞTU



AB Komisyonu, tarım, savunma, altyapı ve bölgesel kalkınma gibi alanlardaki harcamaları belirleyecek 2028-2034 bütçesi için yaklaşık 2 trilyon euroluk teklif sunmuştu.

Dönem başkanı olan İrlanda'nın güncellenmiş bütçe rakamlarını içeren müzakere taslağını sunması bekleniyor.

AB liderlerinin konuyu 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek zirvede görüşmesi planlanıyor.

YÜRÜRLÜĞE GİREBİLMESİ İÇİN SİYASİ ANLAŞMANIN SAĞLANMASI GEREKİYOR

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB ülkelerinin temsilcileri, son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın sağlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları ve bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

FINANCIAL TIMES, “BRÜKSEL'E ÜLTİMATOM” OLARAK YORUMLADI



Bu arada Financial Times gazetesi, bu haberi, "Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, bütçe konusunda Brüksel'e ültimatom verdi" şeklinde okurlarına duyurdu.



Gazete, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya'nın AB yönetimine "tehdit" niteliğinde bir mektup gönderdiğini aktardı. Mektuba göre Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, harcamalarda "yüz milyarlarca" euro kesinti yapılmaması halinde AB'nin 2028-2034 yılları arasındaki 7 yıllık bütçesini reddedeceğini ifade etti.