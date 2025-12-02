Almanya ordusunun mühimmatı çalındı

Alman silahlı kuvvetleri Bundeswehr’e ait yaklaşık 20 bin adet mühimmatın bir sivil kamyondan çalındığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı, Der Spiegel gazetesine olayı doğruladı.

İlk raporlara göre, askeri sevkiyatlar için ordu tarafından görevlendirilen bir sivil nakliye şirketinin şoförü, yüklü kamyonunu geçen hafta pazartesiden salıya gece boyunca başıboş bıraktıktan sonra kimliği bilinmeyen kişiler yaklaşık 20 bin adet Bundeswehr mühimmatını ele geçirdi.

Kuzeydoğudaki Burg kasabası yakınlarında, sanayi bölgesindeki güvenliği zayıf bir otoparka bırakılan kamyonun yük bölmesi gece açıldı ve çok sayıda askeri mühimmat kutusu çalındı.

Yaklaşık 10 bin adet canlı tabanca mühimmatı, 9 bin 900 adet saldırı tüfekleri için eğitim mühimmatı ve duman fişeklerinin çalındığı bildirildi.

“CİDDİ BİR GÜVENLİK İHLÂLİ”

Savunma Bakanlığı sözcüsü olayı ciddi bir güvenlik ihlâli olarak tanımladı ve bu tür mühimmatın “yanlış kişilerin eline geçmemesi gerektiğini” vurguladı. Bakanlık, Bundeswehr mühimmatı taşıyan kamyonun plansız bir gece molası sırasında gözetimsiz bırakılarak güvenlik protokollerinin nakliye şirketi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Soruşturma sürerken, askeri kaynaklar sevkiyatın önceden izlenmiş olabileceğini ve faillerin rastgele bir hırsızlıktan ziyade sürücünün Burg’daki plansız molası sırasında harekete geçmiş olabileceğini öne sürüyor.