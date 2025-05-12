Almanya: Perşembe günü Türkiye’de olmaya hazırız

Ukrayna ve Rusya arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da görüşmelerin yapılması beklenirken, Almanya hükümet sözcüsünden konuya ilişkin açıklama geldi.



Hükümet sözcüsü, Almanya’nın perşembe günü Türkiye’de olmaya hazır olduğunu açıkladı. Sözcü, “Rusya bugün sona ermeden ateşkesi kabul etmezse Avrupalılar yaptırımları hazırlamaya başlayacak” ifadelerini kullandı. "Saat işliyor" diye konuşan sözcü, "Günün bitmesine halen 12 saatimiz var; eğer ateşkes o zamana kadar başlamazsa Avrupa tarafı yaptırımlar için hazırlıklara başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA: RUSYA, ATEŞKESİ GÖZ ARDI EDİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Ukrayna ve Avrupa ülkeleri tarafından teklif edilen ve bugün başlaması gereken 30 günlük ateşkesi “tamamen göz ardı ettiğini" belirtti.



İngiltere’nin başkenti Londra’da Avrupalı bakanlarla bir araya geldiğini anlatan Sybiha, burada Rusya’ya karşı atılabilecek adımları ele aldıklarını, bunların arasında Rusya’nın bankacılık ve enerji sektörleri ile Merkez Bankası’na yönelik yeni yaptırımların da olduğunu belirtti. Sybiha, Ukrayna için yeni savunma yardım paketlerini ele aldıklarını belirtti.



MERZ “YETERLİ DEĞİL” DEMİŞTİ



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan bir görüşme yapılmasını teklif etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakeresine istekli olduğu sinyalini vermesinin iyi bir işaret olduğunu ancak hiçbir şekilde yeterli olmadığını belirtmişti.



Merz yaptığı açıklamada, "Eğer Rus tarafı şimdi konuşmaya istekli olduğu sinyalini veriyorsa, bu başlangıçta iyi bir işarettir. Ancak hiçbir şekilde yeterli değildir" ifadesini kullanmıştı.



Kiev'de müzakereler için alan yaratmak amacıyla 30 günlük ateşkes çağrısında bulunduklarına işaret eden Merz, Ukrayna'nın bunu kayıtsız şartsız kabul ettiğine dikkat çekmişti.



Moskova'nın şimdi ateşkesi kabul etmesini beklediklerini, bunun da ilk etapta gerçek görüşmeleri mümkün kılacağını kaydeden Merz, "Önce silahlar susmalı, sonra görüşmeler başlayabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

