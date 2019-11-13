Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası

2010'da Katolik Kilisesi'nde patlak veren cinsel istismar skandalının ardından gözler sessizliğini koruyan Protestan Kilisesi'ne çevrilmişti.

Almanya'da kilise kurum içi yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülke genelinde 770 cinsel istismar kurbanı tespit edildi.



Bunların çoğunun kiliseler himayesinde bakılan çocuklar olduğu belirtildi. Protestan Kilisesi cinsel istismarla mücadelede geç kalmakla eleştiriliyor.



İstismar kurbanlarına tazminat ödenmesi de gündemde. Geçen yıl Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı bin 670 din adamının 1946- 2014 yılları arasında 3 bin 677 çocuk ve gence cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.