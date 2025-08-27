Almanya, Romanya'da 535 milyon euroluk barut fabrikası kuracak

Romanya, Alman savunma ve teknoloji şirketi Rheinmetall ile 535 milyon euro değerinde bir mermi barutu fabrikası kurmak için çerçeve anlaşması imzaladı.

Fabrika, hem ülkenin savunma ihtiyacını hem de bölgesel talebi karşılayacak.

Şirket ayrıca, aynı gün Almanya'nın kuzeyinde Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını da açtı.

İNŞASI 3 YIL SÜRECEK

İnşaatın 2026’da başlaması ve üç yıl sürmesi planlanıyor. Tesis faaliyete geçtiğinde 700 kişiye istihdam sağlayacak.