Almanya Rus gemisine el koydu! Baltık Denizi'nde "gölge filo" krizi

Alman gazetesi Der Spiegel'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti Baltık Denizi'nde karaya oturan ve Rusya'nın “gölge filosuyla” bağlantılı bir tankere el koydu.

14 Mart'ta Alman gümrük yetkilileri Panama bandıralı Eventin adlı tankere el koymuştu.

Rusya'nın Ust-Luga limanından Baltık Denizi üzerinden Mısır'a gitmekte olan tanker Ocak ayının ortasından bu yana Ruegen açıklarında demirlemiş durumdaydı.



Petrol sızıntısı riski nedeniyle tanker Sassnitz açıklarına çekildi ve burada Almanya Sahil Güvenliği ve federal polis tarafından izlendi.



Genel Gümrük Müdürlüğü'nün el koyma kararının ardından Almanya geminin ve yükünün 40 milyon Euro'nun üzerinde değere sahip (yaklaşık 100 bin ton ham petrol) mülkiyetini devraldı.

Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, "Gümrük tedbirleri henüz yasal olarak bağlayıcı bir şekilde sonuçlandırılmadı, daha fazla seyahat yasaklandı" dedi.



Sözcü, "Gemi ve kargoyla ilgili bundan sonraki prosedür şu anda sorumlu makamlar tarafından incelenmektedir" diye konuştu.



Der Spiegel'e göre Alman hükümeti Eventin'e el koyarak Rusya'ya Baltık Denizi üzerinden petrol sevkiyatına müsamaha göstermeyeceği mesajını vermeyi amaçlıyor.



Son aylarda, gölge filo gemilerinin Baltık Denizi'nde sabotaj operasyonları düzenlediğinden ve denizaltı kablolarına büyük zarar verdiğinden şüpheleniliyor.

