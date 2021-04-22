Almanya, Rusya'dan 30 milyon doz  Sputnik V corona virüs aşısı alacağını duyurdu

Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, Rusya’nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada, EMA’nın yeşil ışık yakması halinde Almanya’nın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya’dan toplamda 30 milyon doz Sputnik V aşısı almak istediğini ifade etti.



Bununla birlikte Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu ayın başlarında Almanya'nın Rusya ile Sputnik V'in satın alma anlaşması için pazarlık yaptığını söylemişti. Spahn, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesindeki WDR5 radyosunun "Morgenecho" programında yaptığı açıklamada, “Sputnik V” aşısının tedariği için öncelikli konunun Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması olduğunu ifade etmişti.



Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de "Sputnik V" aşısının onay alması durumunda eyalet olarak 2,5 milyon doz aşı alımı için ön sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.

ALMANLAR SPUTNİK V'YE GÜVENİYOR



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde uluslararası basında, Alman vatandaşlarının ülkedeki ağır işleyen bürokrasi ve dozlardaki yetersizlik nedeniyle Sputnik V aşısını olmak için Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen turlara katıldığı belirtildi. Rus aşısına güvendiğini belirtilen Almanlar, turun maliyetinin iki doz için yaklaşık 1300 euro (yaklaşık 12 bin 720 lira) olduğunu açıklamıştı.

NÜFUSUNUN YALNIZCA YÜZDE 6,8'İNİN TAMAMEN AŞILADI

Almanya, gelişmiş bir ülke olmasına rağmen aşılama konusunda dünyada pek çok ülkenin gerisinde bulunuyor. Our Wordin Data'nın verilerine göre, ülkede 20 Nisan tarihi itibariyle nüfusun yalnızca yüzde 6,8'i tam doz aşı oldu.

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